В нынешнем сезоне АПЛ только пять игр завершились без забитых голов

Сегодня, 3 января, завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Команды не сумели отметиться голами и сыграли вничью — 0:0. Эта встреча стала пятой во всем сезоне АПЛ, где не было забито ни одного мяча. Всего было сыграно уже 198 матчей.

Список игр английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором не было забито ни одного мяча

«Борнмут» — «Челси» (5-й тур);

«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» (6-й тур);

«Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» (8-й тур);

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (17-й тур);

«Вест Хэм» — «Брайтон» (20-й тур).

Единственной командой, кому удалось принять участие в двух таких матчах, является «Кристал Пэлас». Подопечные Роя Ходжсона занимают 14-е место в таблице и сумели отличиться 22 раза в 20 матчах.