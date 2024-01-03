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Пиоли прокомментировал выход «Милана» в четвертьфинал Кубка Италии

Пиоли прокомментировал выход «Милана» в четвертьфинал Кубка Италии
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».

«Очень приятно, теперь с тем же настроем надо сыграть с «Эмполи». Мы стараемся обеспечить стабильность результатов», — приводит слова Пиоли pianetamilan.it.

Напомним, 3 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу миланцев.

На данный момент, кроме «Милана», в 1/4 финала Кубка Италии также прошли «Лацио», «Фрозиноне», «Болонья» и «Фиорентина». При этом могут попасть в эту часть турнира ещё «Аталанта», «Сассуоло», «Рома», «Кремонезе», «Ювентус» и «Салернитана».

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