Романо: «Бенфика» близка к приобретению нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Бенфика» близка к подписанию 20-летнего бразильского нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

«Португальский клуб выслал официальное предложение о трансфере несколько часов назад, как стало мне известно, ссылаясь на нового президента «Сантоса».

Клубы договорились о цене в € 18 млн, обсуждение структуры сделки и бонусов станет завершающим шагом в переговорах.

Маркос станет игроком «Бенфики» в течение суток», — рассказал Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

Леонардо выступает за взрослую команду «Сантоса» с 2020 года и уже успел сыграть в 130 официальных матчах, где отметился 43 голами. Бразилец также имеет опыт выступлений за молодёжную сборную страны.