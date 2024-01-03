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Романо: «Бенфика» близка к приобретению нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо

Романо: «Бенфика» близка к приобретению нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Бенфика» близка к подписанию 20-летнего бразильского нападающего «Сантоса» Маркоса Леонардо.

«Португальский клуб выслал официальное предложение о трансфере несколько часов назад, как стало мне известно, ссылаясь на нового президента «Сантоса».

Клубы договорились о цене в € 18 млн, обсуждение структуры сделки и бонусов станет завершающим шагом в переговорах.

Маркос станет игроком «Бенфики» в течение суток», — рассказал Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

Леонардо выступает за взрослую команду «Сантоса» с 2020 года и уже успел сыграть в 130 официальных матчах, где отметился 43 голами. Бразилец также имеет опыт выступлений за молодёжную сборную страны.

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