Нино, который близок к переходу в «Зенит», не хочет играть в России — Лесса

Защитник «Флуминенсе» Нино, которого хочет подписать «Зенит», не хочет играть в России. Об этом сообщает журналист Виктор Лесса в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, Нино мечтал перебраться в Англию, однако предложения оттуда, которое устроило бы игрока, не поступило. Напомним, ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» близок к подписанию бразильского футболиста за сумму в € 5 млн.

В прошлом сезоне бразильский футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.