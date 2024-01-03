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Руслан Нигматуллин пожелал российскому футболу не унывать в 2024 году

Руслан Нигматуллин пожелал российскому футболу не унывать в 2024 году
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Бывший голкипер «Вероны» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин пожелал российскому футболу не унывать в наступившем 2024 году.

«Желаю российскому футболу в 2024 году повысить свой уровень, несмотря ни на что. Конечно, пожелаю вернуться в еврокубки: интереснее, когда российские клубы там играют. И не унывать! Всё будет хорошо, а может быть, и замечательно!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России по футболу пропустила чемпионат мира — 2022 в Катаре и не была допущена до отборочного раунда Евро-2024.

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