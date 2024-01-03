«Реал» доверяет Килиану Мбаппе, но не его окружению — El Chiringuito

Мадридский «Реал» относится с доверием к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, но не к его окружению, сообщает El Chiringuito TV в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, который ссылается на данные журналиста Хосепа Педрерола, в мадридском клубе опасаются, что близкие нападающего «ПСЖ» могут поддаться влиянию катарских владельцев парижского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» разработал новый план по подписанию Килиана Мбаппе и в ближайшее время приступит к его реализации. Начиная с 1 января текущего года французский нападающий может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента.

Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и двумя результативными передачами.

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