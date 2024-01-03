Стали известны новые финансовые детали трансфера Нино в «Зенит»

«Зенит» заплатит за защитника «Флуминенсе» Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом сезоне бразильский футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые становились чемпионами в пяти последних сезонах подряд.