Аршавин назвал лучшего российского игрока по итогам 2023 года

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, кто является лучшим российским футболистом в 2023 году. Таковым он считает полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Александр Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в «Монако», — приводит слова Андрея Аршавина ТАСС.

Напомним, полузащитник сборной России по футболу Александр Головин с 2018 года является игроком «Монако». Его действующее соглашение с клубом из французской Лиги 1 рассчитано до июня 2026 года. В этом сезоне российский хавбек принял участие в 15 матчах, забив пять голов и оформив две результативные передачи.