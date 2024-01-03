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Полузащитник «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Полузащитник «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Турции
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Футболист лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По сведениям источника, Эльнени близок к уходу из английского клуба в зимнее трансферное окно. На полузащитника претендуют сразу несколько команд чемпионата Турции по футболу. Среди них «Бешикташ» и «Трабзонспор». Оба клуба уже сделали предложение Мохамеду.

Напомним, 31-летний Эльнени является игроком лондонского «Арсенала» с 2016 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2024-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 4,5 млн. В нынешнем сезоне египтянин принял участие в четырёх официальных турнирах. Ему не удалось записать в свой актив ни одного результативного действия.

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