Источник: «Локомотив» летом отказался от трансфера Нино, которым интересуется «Зенит»

Московский «Локомотив» летом отказался от трансфера защитника «Флуминенсе» Нино, которым интересуется «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, железнодорожники летом хотели приобрести защитника за € 4 млн, однако у руководства московской команды сложилось неоднозначное впечатление об игроке, именно поэтому его не стали подписывать.

Сейчас же сине-бело-голубые предлагают Нино зарплату € 2 млн, а также ещё и бонусы. «Локомотив» же предлагал заработную плату в размере € 1,6 млн.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.