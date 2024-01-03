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Источник: «Локомотив» летом отказался от трансфера Нино, которым интересуется «Зенит»

Источник: «Локомотив» летом отказался от трансфера Нино, которым интересуется «Зенит»
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Московский «Локомотив» летом отказался от трансфера защитника «Флуминенсе» Нино, которым интересуется «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, железнодорожники летом хотели приобрести защитника за € 4 млн, однако у руководства московской команды сложилось неоднозначное впечатление об игроке, именно поэтому его не стали подписывать.

Сейчас же сине-бело-голубые предлагают Нино зарплату € 2 млн, а также ещё и бонусы. «Локомотив» же предлагал заработную плату в размере € 1,6 млн.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

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