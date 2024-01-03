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Фанаты возможного новичка «Зенита» Нино прощаются с игроком под его постом в соцсети

Фанаты возможного новичка «Зенита» Нино прощаются с игроком под его постом в соцсети
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Защитник бразильского «Флуминенсе» Нино выложил трогательное видео о том, что 2023 год навсегда останется в его памяти, а болельщики начали в комментариях прощаться с игроком.

  • «Я люблю тебя, капитан! «Флуминенсе» есть и всегда будет твоим домом. Мы не забудем, что именно ты был ключевой частью реконструкции клуба. Удачи и успехов тебе всегда!», — написал Наваро Магно.
  • Оставил плачущий смайлик, — пользователь Calegari02.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

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