Фанаты возможного новичка «Зенита» Нино прощаются с игроком под его постом в соцсети

Защитник бразильского «Флуминенсе» Нино выложил трогательное видео о том, что 2023 год навсегда останется в его памяти, а болельщики начали в комментариях прощаться с игроком.

«Я люблю тебя, капитан! «Флуминенсе» есть и всегда будет твоим домом. Мы не забудем, что именно ты был ключевой частью реконструкции клуба. Удачи и успехов тебе всегда!», — написал Наваро Магно.

Оставил плачущий смайлик, — пользователь Calegari02.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.