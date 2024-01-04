Анчелотти — о Беллингеме: не удивляйтесь, что он не забивает голы, это не его работа

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими мыслями после победного матча с «Мальоркой» (1:0). Единственным голом отметился немецкий защитник Антонио Рюдигер.

«Мы забили много голов со стандартов. Мы очень хорошо над этим работаем. У нас отличные игроки. Мы играли не на своем лучшем уровне. Мы не были свежи, мы не были точны в решениях. Мы отлично поработали над обороной после игры с «Атлетико»

Джуд Беллингем? Не удивляйтесь, что он не забивает голы. Это не его работа.

Лунин или Кепа? Не знаю, посмотрим. Нам обязательно понадобится вратарь в матчах. Кепа сыграет в следующей игре», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

По итогам 19-го тура мадридский клуб продолжает лидировать в Примере.