Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти — о Беллингеме: не удивляйтесь, что он не забивает голы, это не его работа

Анчелотти — о Беллингеме: не удивляйтесь, что он не забивает голы, это не его работа
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился своими мыслями после победного матча с «Мальоркой» (1:0). Единственным голом отметился немецкий защитник Антонио Рюдигер.

«Мы забили много голов со стандартов. Мы очень хорошо над этим работаем. У нас отличные игроки. Мы играли не на своем лучшем уровне. Мы не были свежи, мы не были точны в решениях. Мы отлично поработали над обороной после игры с «Атлетико»

Джуд Беллингем? Не удивляйтесь, что он не забивает голы. Это не его работа.

Лунин или Кепа? Не знаю, посмотрим. Нам обязательно понадобится вратарь в матчах. Кепа сыграет в следующей игре», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

По итогам 19-го тура мадридский клуб продолжает лидировать в Примере.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» и упрочил своё положение на первом месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android