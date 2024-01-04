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Юран: после «Русенборга» Романцев спросил: «Серёга, ну что же ты обманываешь?»

Юран: после «Русенборга» Романцев спросил: «Серёга, ну что же ты обманываешь?»
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Экс-игрок «Спартака» Сергей Юран ко дню юбилея бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева рассказал об одном эпизоде из времён работы под его руководством.

«1995 год, раздевалка в Норвегии. После первого тайма проигрываем «Русенборгу» 0:2. Олег Иваныч ещё не зашёл с Ярцевым. А я смотрю: ребята сели, головы поникли. Показалось, что уже смирились с поражением. Я и закипел: «Парни, вы чего, обалдели? Рыбакам, лыжникам будем проигрывать? Ну пропустили два — сейчас выйдем и три забьём!» В этот момент на пороге появляется Романцев. Только хотел что-то сказать, как увидел эту картину. Ну и потащил Ярцева обратно из раздевалки: «Георгий, пойдём, Юран тут сам разберётся».

Они ушли, а мы во втором тайме четыре забили. 4:2 выиграли. После игры Иваныч меня обнял: «Серёга, ну что же ты обманываешь?» Я удивился: «В смысле?» — «Говорил, три забьёте, а забили четыре!» — «Извините, Олег Иванович, переборщили. Больше не будем!» Посмеялись и пошли в раздевалку», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

4 января 2024 года исполнилось 70 лет легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.

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