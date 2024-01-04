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Беллингем — о матче с «Мальоркой»: не лучшая наша игра, но три очка есть три очка

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем подвёл итоги матча 19-го тура Ла Лиги с «Мальоркой», победу с минимальным счётом в котором одержали «сливочные».

«Не лучшая наша игра, но три очка есть три очка. С Новым годом, мадридисты!» — написал футболист в социальных сетях.

Напомним, накануне, 3 января, мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании и упрочил своё положение на первом месте турнирной таблицы. Единственный гол в матче забил Антонио Рюдигер. На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками.

В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Альмерией». Игра состоится 21 января.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.