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Жена Смолова Истомина: три года я не употребляю психоактивные вещества

Жена Смолова Истомина: три года я не употребляю психоактивные вещества
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Жена футболиста московского «Динамо» Фёдора Смолова, диджей, модель и блогер Карина Истомина рассказала, что уже несколько лет ведёт абсолютно здоровый образ жизни.

«Три года я не употребляю психоактивные вещества. Даже по праздникам, чуть-чуть и чтобы расслабиться. Я не была пьяной три года. Благодаря трезвости моя жизнь изменилась. У меня теперь есть своя семья. Никогда не думала, что когда-нибудь выйду замуж. Не думала, что достойна классных здоровых отношений, где меня ценят и уважают. Не думала, что материнство – это моё, и, отпустив все свои переживания и тревогу, знаю, что я – классная мама и жена. Пойти выздоравливать было правильным решением. Перетерпеть и поработать стоит того, чтобы потом быть счастливым», — написала Истомина в своём телеграм-канале «диалектический отказ».

Карине Истоминой 29 лет. Она, помимо прочего, ведёт YouTube-канал «Справиться проще», который посвящён проблемам ментального здоровья. В начале 2021-го Истомина публично заявила о наркотической зависимости, тяге к селфхарму и ментальных проблемах. 5 июня 2023 года Карина вышла замуж за нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова. В ноябре у пары родилась дочь Лора. Смолов в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Действующий контракт 33-летнего нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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