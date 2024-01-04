«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днём рождения

Футбольный клуб «Спартак» в своём официальном телеграм-канале опубликовал поздравление с днём рождения нидерландского нападающего команды Квинси Промеса. Сегодня, 4 января, футболисту исполняется 32 года.

«Квинси Промесу – 32! Одного поста не хватит, чтобы описать все достижения Братухи в «Спартаке». Желаем, чтобы этот список только пополнялся! С днём рождения, Квинси!» — сказано в опубликованном сообщении.

Промес провёл за «Спартак» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Промеса в € 6 млн.