Нигматуллин: первый титул «Краснодара» и сразу чемпионство — было бы круто!

Бывший голкипер «Вероны» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о чемпионских амбициях «Краснодара». По его мнению, чемпионская интрига в РПЛ присутствует.

«Интрига в РПЛ, безусловно, присутствует. У нас новый лидер чемпионата. Во всяком случае пока. Было бы круто: первый титул для «Краснодара» и сразу чемпионство!» — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали в свой актив 38 очков. Отметим, что на втором месте пребывает петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые заработали 36 очков. На третьей позиции располагается московское «Динамо» – бело-голубые набрали 32 очка.