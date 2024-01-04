Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сон Хын Мин, Палмер и Трент — претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ

Сон Хын Мин, Палмер и Трент — претенденты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту декабря.

На награду претендуют атакующие игроки «Челси» и «Тоттенхэма» Сон Хын Мин и Коул Палмер, защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, футболисты «Борнмута» Доминик Соланке и Маркос Сенеси, полузащитники «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» — Майкл Олисе и Мохаммед Кудус, а также нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья.

Голосование продлится до понедельника, 8 января. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В ноябре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, лучшим тренером — наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Напомним, в конце 2023 года Коул Палмер стал промежуточным лидером «Челси» по забитым голам в текущем сезоне. Молодой англичанин обошёл по этому показателю форварда Николаса Джексона.

Материалы по теме
Палмер — лучший бомбардир «Челси» в АПЛ на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android