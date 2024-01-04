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Александр Мостовой: место «Краснодара» вызвало удивление только сейчас, никто не верил

Александр Мостовой: место «Краснодара» вызвало удивление только сейчас, никто не верил
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«Можно похвалить «Краснодар». На период начала чемпионата мало кто думал, что после первого круга они будут на первом месте. Это вызвало удивление только сейчас. Но по ходу круга мы говорили, что они идут первыми по делу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. За 18 туров подопечные Владимира Ивича записали в свой актив 38 очков. Отметим, что на втором месте пребывает петербургский «Зенит» – сине-бело-голубые заработали 36 очков. На третьей позиции располагается московское «Динамо» – бело-голубые набрали 32 очка.

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