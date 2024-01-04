Евгений Ловчев назвал главное разочарование в РПЛ по итогам 2023 года

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, какая команда Российской Премьер-Лиги стала для него главным разочарованием по итогам 2023 года.

«Разочарование — «Спартак». Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно. Класс — это стабильность. «Спартак» же в отдельных матчах показывает просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля — а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо. Так нельзя бороться за высокие места и тем более нельзя бороться за чемпионство.

Это недоработка тренера, когда и команда, и отдельные игроки выглядят нестабильно. Как пример — Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего. То же самое с Мозесом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — у команды Владимира Ивича 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за 18 встреч чемпионата. Замыкает тройку московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.