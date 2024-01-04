Романцев рассказал, чем он больше всего гордится в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, чем он больше всего гордится за время своей работы в московском клубе.

«Чем я больше всего горжусь в «Спартаке»? Оказалось, что команда за 101 год 22 раза становилась чемпионом, а у меня 11 медалей. Вот этим я горжусь. Половина золотых медалей, которые есть у «Спартака», завоёваны при мне. Значит, не зря работал в «Спартаке».

Гордость и в том, что я спартаковец. Горжусь, что играл в «Спартаке», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, Романцев выступал в составе красно-белых в период с 1976 по 1983 год. После окончания карьеры футболиста российский специалист стал главным тренером «Спартака», который он возглавлял с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. В период работы Романцева в московском клубе он восемь раз становился чемпионом России и три раза побеждал в Кубке России.