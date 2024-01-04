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В «Пари НН» поздравили Олега Романцева с 70-летием

В «Пари НН» поздравили Олега Романцева с 70-летием
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Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» опубликовала в своём телеграм-канале поздравление с 70-летием бывшего тренера московского «Спартака» Олегу Романцеву.

«Сегодня 70-летний юбилей отмечает легендарный футболист и тренер, советник, наставник и большой друг ФК «Пари Нижний Новгород» Олег Романцев.

Поздравляем Олега Ивановича! Желаем крепкого здоровья, долголетия и ещё много славных дел на благо развития нашего футбола!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Также Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас Романцев работает в структуре «Пари НН».

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