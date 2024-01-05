20-летний бразилец, которым интересовался «Спартак», подписал контракт с «Бенфикой»

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«Бенфика» оформила трансфер 20-летнего бразильского форварда Маркоса Леонардо из «Сантонса» за €18 млн, сообщает официальный сайт клуба.

Португальская «Бенфика» и бразильский «Сантос» достигли договорённости о переходе воспитанника «Сантистико» Маркоса Леонардо этой зимой. Срок соглашения действует до июля 2029.

На данный момент «Бенфика» занимает вторую строчку в чемпионате Португалии, отставая от «Спортингу» на одно очко. Также «Бенфика» продолжает весеннюю часть еврокубкового сезона выступлением в Лиге Европы.

В минувшем сезоне Леонардо провёл во всех турнирах за «Сантос» 49 матчей: забил 21 гол и отдал 4 голевых передачи.

Отметим, что по итогам сезона «Сантос» впервые в своей истории вылетел из бразильской Серии А.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» согласовал трансфер Леонардо, но футболист отказался переезжать в Россию.

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