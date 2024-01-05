Черногорский игрок «Черноморца» высказался о большом количестве переездов в Первой лиге

Черногорский защитник «Черноморца» Никола Кумбурович высказался о большом количестве переездов в Первой лиге.

«Длительные путешествия по городам Первой лиги доставляют сложности, в первое время мне было сложновато приспособиться к такому ритму. Всё же я приехал в Россию из маленькой страны, которую можно объехать на автобусе. У меня не было подобного опыта раньше, но оставался один вариант — привыкать, что я и сделал. Сейчас не назвал бы перелёты проблемой», — приводит слова Кумбуровича «РБ Спорт».

Кумбурович перешёл в «Новороссийск» из «Турона» (Узбекистан) в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в € 275 тыс.

В нынешнем сезоне Кумбурович сыграл 17 матчей, но результативными действиями не отметился.

После 20 туров «Черноморец» занимает последнее, 18-е место в ФНЛ с 18 очками. Лидирует махачкалинское «Динамо» (37 очков).