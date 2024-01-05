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Евгений Алдонин: смотреть РПЛ стало намного интереснее — уровень команд вырос

Евгений Алдонин: смотреть РПЛ стало намного интереснее — уровень команд вырос
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Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин признался, что ему стало гораздо интереснее смотреть РПЛ, так как в лиге вырос уровень команд и появилась серьёзная конкуренция. По его мнению, сейчас в чемпионате России нет ярко выраженного доминанта.

«Конкуренция в РПЛ возросла из-за того, что уровень команд подрос. Сейчас нет явного лидера, которым был «Зенит» несколько лет подряд. В этом сезоне они потеряли много очков, связываю это с потерями футболистов. В первую очередь сказался уход Малкома, которого достойно заменить сложно.

Средний уровень вырос, поэтому подрос и интерес к чемпионату. РПЛ стало намного интереснее смотреть», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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