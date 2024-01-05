Экс-игрок «ПСЖ»: Бензема потерял себя, присоединившись к искусственному чемпионату

Бывший футболист французского «Пари Сен-Жермен» Жан-Мишель Ларке поделился мнением о нападающем саудовского «Аль-Иттихада» Кариме Бензема.

«Бензема сожалеет об этом. Конечно, каждый делает то, что хочет, но важно было добиться успеха. Помню, он выразил желание завершить карьеру в «Реале». У него была возможность. Он мог остановиться, выйдя через парадную дверь, после того, как завоевал несколько титулов и получил «Золотой мяч». Он потерял себя, присоединившись к искусственному чемпионату.

Иногда я смотрю матчи Саудовской Аравии, и у него больше нет тех ног. Закат карьеры — ужасная вещь. Это проигранная битва. У него больше нет желания. Это проигранная битва, и я чувствую, что он мог бы уйти на высоком уровне. Но он этого не сделал, очень жаль. Провести ещё один год в «Реале» или уйти на пенсию в тот момент тоже было бы скучно», — приводит слова Ларке AS.

Напомним, Бензема перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.