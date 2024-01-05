«Вы так говорите, будто он 20 девушек положил». Спортдир «Оренбурга» — о Хорди Томпсоне

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как реагирует на скандал вокруг чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона, который вскоре должен присоединиться к оренбуржцам.

«Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», — приводит слова Андреева издание Sport24.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений своей бывшей девушки в насилии. Ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений, неуважении к суду и попытке убийства. Ранее сообщалось, что руководство чилийского «Коло-Коло» приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за € 1,1 млн. «Оренбург» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с ЦСКА на выезде.