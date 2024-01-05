Александр Мостовой: интрига в РПЛ есть. На половине пути не говорим, что «Зенит» — чемпион

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об интриге в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По мнению экс-игрока, чемпионом страны с большой долей вероятности станет «Зенит».

«Первая часть сезона показала, что во второй будет интрига. Многие думают, что «Зенит» наберёт очки и выиграет чемпионат. В большей степени я тоже так думаю. Но интрига есть. Мы уже не говорим на половине пути, что «Зенит» — чемпион.

Не скажу, что это самый интересный сезон за последнее время. Даже несмотря на постоянные победы «Зенита», все смотрят и болеют. Многие люди болеют за определённые команды. У всех разная точка зрения. Я и три года назад следил за РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.