Антон Бобёр: череда травм стала для «Крыльев Советов» главным разочарованием

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр назвал главное разочарование 2023 года для самарского клуба. Он считает, что череда травм не позволила Игорю Осинькину максимально использовать обойму команды.

«Я думаю, что разочарование года — это череда травм, которая не позволила тренеру использовать всю обойму. Те игроки, которые выходили на поле, качественно провели этот отрезок», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.