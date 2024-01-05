Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Бобёр: череда травм стала для «Крыльев Советов» главным разочарованием

Антон Бобёр: череда травм стала для «Крыльев Советов» главным разочарованием
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр назвал главное разочарование 2023 года для самарского клуба. Он считает, что череда травм не позволила Игорю Осинькину максимально использовать обойму команды.

«Я думаю, что разочарование года — это череда травм, которая не позволила тренеру использовать всю обойму. Те игроки, которые выходили на поле, качественно провели этот отрезок», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Материалы по теме
«Осинькин — сильнейший в России по работе с молодыми». Как «Крылья» стали открытием года
Эксклюзив
«Осинькин — сильнейший в России по работе с молодыми». Как «Крылья» стали открытием года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android