«Дженоа» планирует выручить € 30 млн за переход Дрэгушина в «Тоттенхэм»

Итальянский «Дженоа» настаивает на цене в € 30 млн за трансфер защитника Раду Дрэгушина в английский «Тоттенхэм». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры продолжаются, очередная стадия намечена на выходные. Отмечается, что персональные условия предполагаемого контракта защитника уже согласованы с английским клубом.

В текущем сезоне итальянской Серии А 21-летний Раду Дрэгушин провёл 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на его счету две игры в Кубке Италии. Контракт румынского игрока с «Дженоа» действует до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.