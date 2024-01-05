Тренер «Арсенала» Артета высказался против переигровок матчей в Кубке Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает нецелесообразным проводить переигровку матча в случае ничейного результата, которую предполагает регламент Кубка Англии.

«Стоит ли отменить переигровки матчей со следующего сезона? Я думаю, да, но посмотрим, что из этого выйдет, учитывая новый формат Лиги чемпионов, при котором станет больше матчей. Именно поэтому я не знаю, когда мы собираемся переигрывать их», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, в воскресенье, 7 января, в матче 1/32 финала Кубка Англии подопечные Артеты сыграют с «Ливерпулем». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Ранее скепсис в отношении наличия переигровок в Кубке Англии выражал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп, который после этого подвергся критике.