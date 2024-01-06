Почеттино: я так счастлив, что Мадуэке в итоге смог понять, что мы от него требуем

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отметил прогресс вингера команды Нони Мадуэке и высказался о его перспективах.

«Я так счастлив, что Мадуэке спустя шесть месяцев в итоге смог понять, что мы от него требуем.

У него есть потенциал и талант. Если он будет правильно себя вести в будущем, он может добиться успеха», — заявил Почеттино на пресс-конференции.

Мадуэке перешёл в лондонский клуб прошлой зимой за € 35 млн. Во второй половине сезона он успел принять участие в 12 матчах и забить один гол. В нынешнем сезоне Нони стал получать больше игрового времени в последних матчах. 21-летний игрок смог уже трижды отличиться, два гола он забил в конце декабря в матчах с «Лутоном» и «Кристал Пэлас».

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