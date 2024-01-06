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Мбаппе готов выплатить «ПСЖ» невероятную компенсацию за уход из клуба

Мбаппе готов выплатить «ПСЖ» невероятную компенсацию за уход из клуба
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился выплатить парижскому клубу огромную компенсацию в случае ухода летом в статусе свободного агента, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей страничке в Х.

Отмечается, что эта сумма не фиксирована и зависит от того, когда и как игрок покинет клуб. Ориентировочно она составляет € 70-80 млн, но также существуют сценарии, при которых Килиан будет обязан выплатить значительно больше, возможно, даже вдвое.

Если француз всё же решит остаться в парижском клубе, то снова будет иметь право на бонус лояльности, часть которого не получил летом прошлого года.

Ранее появлялась информация, что «Реал» намерен изменить свою тактику ведения переговоров с Мбаппе, ожидая ответа от форварда «ПСЖ» в течение только первых двух недель января. Если игрок не согласится на переход в мадридскую команду, то потеряет шансы сыграть за неё когда-либо.

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