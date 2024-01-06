Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём будущем

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно своего будущего после победы над «Кремонезе» в Кубке Италии (2:1).

«Я сказал своему агенту, что пока клуб не решит, останусь я или нет – не хочу ничего знать о других или с кем-то разговаривать.

Ведёт ли клуб с кем-то переговоры? Честно говоря, я не верю, что это правда. Честность и взаимность имеют для меня большое значение. У меня нет причин думать, что семья Фридкиных нечестная. Я доверяю их честности на 100 процентов.

Это не значит, что они хотят меня здесь видеть, но я не верю, что они ведут переговоры с другими тренерами за моей спиной», — заявил Моуринью на пресс-конференции.

Португальский специалист возглавляет римский клуб с 2021 года и смог стать победителем Лиги конференций сезона-2021/2022.

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