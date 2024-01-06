Кейн лоббирует трансфер Дайера в «Баварию», с которым они являются друзьями

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн проявляет личную заинтересованность в том, чтобы центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер присоединился к мюнхенскому клубу. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский нападающий настойчиво убеждал руководство немецкого клуба, а также лично главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля в целесообразности приобретения 29-летнего защитника, отмечая его сильные стороны как футболиста. Подчёркивается, что Кейн заинтересован в переходе Дайера в «Баварию», поскольку они вместе на протяжении многих лет выступали за «Тоттенхэм» и являются хорошими друзьями.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что мюнхенский клуб договорился с Дайером по условиям личного контракта, поэтому в скором времени защитник может пополнить ряды «Баварии».

Кейн и Дайер вместе выступали за «Тоттенхэм» с 2014 по 2023 год.