Агент игрока «Сочи» Дркушича подтвердил интерес к футболисту из Германии и Бельгии

Младен Ратковица, являющийся агентом защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, подтвердил, что немецкие и бельгийские клубы заинтересованы в услугах футболиста, о чём ранее сообщал «РБ Спорт».

«Да, клубы из Германии и Бельгии заинтересованы в Дркушиче. Готов ли «Сочи» отпустить игрока? Если предложение будет удовлетворено, то не вижу причин, чтобы его не отпускать», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Дркушич перешёл в «Сочи» из словенской «Браво Любляны» зимой 2022 года. За этот период 24-летний футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3 млн.