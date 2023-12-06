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Агент Дркушича: летом у нас было несколько хороших вариантов, но они не реализовались

Агент Дркушича: летом у нас было несколько хороших вариантов, но они не реализовались
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Младен Ратковица, являющийся агентом защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, высказался о возможном трансфере своего клиента. По словам агента, у футболиста было несколько хороших вариантов для перехода минувшим летом, однако эти сделки не состоялись.

«Что касается трансфера Ваньи, я могу говорить об этом только тогда, когда будет что сказать конкретно, а в данный момент сказать на эту тему нечего. Да, прошлым летом у нас было несколько хороших вариантов, но они не реализовались. Для нас это в прошлом. В январе мы посмотрим, может ли что-то произойти, но сейчас ничего конкретного нет», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сейчас Дркушич восстанавливается после травмы, полученной в матче с «Зенитом» (0:3).

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