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Александр Мостовой назвал команды, которые могут вылететь из РПЛ по итогам сезона

Александр Мостовой назвал команды, которые могут вылететь из РПЛ по итогам сезона
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Известный российский футболист Александр Мостовой рассказал, какие из команд, представленные в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, на его взгляд, с наибольшей вероятностью покинут это соревнование по итогам текущего розыгрыша.

«Для меня однозначного претендента на вылет пока что нет. Думаю, борьба растянется в группе «Сочи», «Балтики», «Оренбурга» и «Ахмата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после завершения первой части чемпионата России «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место. На 15-й строчке расположилась «Балтика» с 13 очками. «Оренбург», заработавший 15 очков, занимает 14-е место. В свою очередь, «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-й строчке.

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