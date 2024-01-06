«Севилья» находится в шаге от подписания полузащитника «Интера»

«Севилья» завершает оформление необходимых документов по аренде полузащитника «Интера» Люсьена Агуме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 21-летний футболист уже успел пройти медицинское обследование перед переходом в испанскую команду. Отмечается, что арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа хавбека за € 8 млн. При этом «Интер» предусмотрит возможность обратного выкупа французского игрока.

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Агуме выступает за «Интер» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» лишь пять минут в матче 7-го тура Серии А с «Салернитаной» (4:0). Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Интер» полузащитника «Брюгге» и сборной Канады Тажона Бушанана.