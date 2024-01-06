Экс-игрок «Спартака» Ещенко рассказал о ДТП, в котором едва не погиб

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о том, как в 2015 году, во времена выступлений за «Кубань», не справился с управлением автомобиля, что привело к серьёзному ДТП, в котором бывший футболист едва не погиб.

«Вздрагиваю ли я спустя годы, проезжая в Краснодаре мимо места ДТП? Отпереживал ещё тогда. Там же после меня ещё несколько человек влетели в столбы, после чего положили лежачих полицейских, поставили светофор и повесили камеры. Теперь не поразгонишься особо.

Понимаю, что чудил за рулём? Не скажу, что чудил. Машина развивает бешеную скорость, ею надо уметь управлять, а я не справился. Отвернулся на три секунды — влетел в столб…

Что сказали в «Кубани», когда узнали? Все в шоке были, переживали. Я и сам испугался. В аварии рассёк губу, думал, что всё обошлось. Наутро приехал на тренировку, переоделся и почувствовал, что побаливает боковая связка колена. В итоге пропустил месяц в концовке сезона.

Когда летел в столб, жизнь пробежала перед глазами? Даже не успел ни о чём подумать. Только когда выбрался из разрушенной машины, понял, что случилось, как мне повезло остаться в живых. Ещё ходил и собирал карточки со своим изображением, чтобы никто не узнал, что это я в ДТП попал (смеётся)», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Ещенко выступал за «Кубань» с 2014 по 2015 год, а с июля 2023 года работает в клубе в качестве руководителя программы развития молодежного футбола.