Игрок «Зенита» Педро имеет самый большой рост стоимости в 2023 году в Латинской Америке

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Педро является игроком с самым большим ростом ожидаемой трансферной стоимости в 2023 году в Латинской Америке, сообщает TransferRoom.

По информации источника, ожидаемая стоимость Педро выросла на 1248% с € 1 млн до € 13,5 млн.

В топ-5 входят Луис Гильерме из «Палмейраса» у него цена выросла на 646% с € 2,7 млн до € 20 млн; Витор Роке (582% с € 7 млн до € 48 млн), который этой зимой перешёл в «Барселону»; Габриэл Москардо из «Коринтианса» (545% с € 2,8 млн до € 18 млн); Лукас Бералдо (545% с € 2,8 до € 18 млн), который перешёл в «ПСЖ» этой зимой, но его хотел подписать «Зенит».

Напомним, в 2023 году Педро провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.