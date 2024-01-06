Источник: Кузнецов перешёл в «Родину» из «Рубина»

Российский футболист Даниил Кузнецов перешёл в московскую «Родину» из казанского «Рубина». Об этом сообщает Metaratings.

Кузнецов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», а в феврале 2022 года перебрался в казанскую команду, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 400 тыс.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин сыграл за «Рубин» восемь матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился. При этом Кузнецов вызывался в сборную России до 23 лет на товарищеские матчи с национальной командой Египта до 23 лет, где также голевыми действиями не отметился. Нынешняя рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.

На данный момент «Рубин» после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ располагается на седьмой строчке с 28 очками. «Родина» после 20 проведённых игр в Мелбет Первой лиге находится на седьмом месте с 28 очками.