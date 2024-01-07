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Игрок «Зенита» Ду Кейрос может перейти в «Гремио» в зимнее трансферное окно

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос может стать игроком «Гремио» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

По информации источника, «Гремио» поинтересовался у сине-бело-голубых о возможности перехода Ду Кейроса в зимнее трансферное окно. «Гремио» заинтересован в подписании футболиста на правах аренды.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ду Кейрос сыграл в 10 матчах за санкт-петербургский клуб, не отметившись результативными действиями. 23-летний Ду Кейрос, как и Роберт Ренан, стал игроком «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс». Ду Кейрос присоединился к российской команде в прошедшее летнее трансферное окно.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество встреч.