Куртуа высказался о возможном возвращении в сборную Бельгии после конфликта с Тедеско

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа вспомнил свой конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско. Конфликт между сторонами произошёл в июне 2023 года, когда Куртуа был недоволен решением Тедеско по выбору капитана в отсутствии Кевина Де Брёйне. Вратарь после этого покинул расположение команды.

«У каждой стороны есть своё мнение на этой счёт, но это нормально. Думаю, многие поняли мою точку зрения, отмечу, что проблема была не только в капитанстве. За всё это время со мной практически не разговаривали. Мне казалось, что на меня не рассчитывали. Возможно, я поспешил со своим выбором, но я всего лишь человек с чувствами, не робот.

Возвращение в сборную Бельгии? Не знаю, что нас ждёт в будущем. Я всё ещё хочу играть за Бельгию, но не становлюсь моложе», — приводит слова Куртуа Le Soir cо ссылкой на телеканал BPT 1.

В нынешнем сезоне 31-летний Куртуа, являющийся вратарём мадридского «Реала», не выходил на поле из-за травмы крестообразной связки колена. Недавно он возобновил тренировки на поле, но исключил своё участие в чемпионате Европы предстоящим летом. Всего за сборную Бельгии Куртуа принял участие в 102 матчах.