Игрок мадридского «Реала» Себальос не позволил пробить штрафной Гюлеру в Кубке Испании

Вчера, 6 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Испании между «Арандиной» и мадридским «Реалом». Встреча прошла в Аранда-де-Дуэро на небольшом пятитысячном стадионе «Хуан Карлос Игеро». Гости одержали победу со счётом 3:1 и прошли в следующий раунд. Во время игры полузащитник мадридцев Даниель Себальос не разрешил исполнить штрафной удар 18-летнему дебютанту Арде Гюлеру.

«Позволь мне пробить один», — приводит слова Гюлера MadridUniversal в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Отдай мяч, Арда!» — ответил Себальос.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Арда Гюлер перебрался в Мадрид летом 2023-го из «Фенербахче» за € 20 млн. С тех пор турецкий атакующий полузащитник не провёл за «сливочных» ни одного матча, восстанавливаясь сначала от проблем с коленом, а затем от мышечных повреждений, связанных с дефицитом тренировочной практики.