«Фиорентина» отказалась от подписания Лоренцо Инсинье

Недавно «Фиорентине» было предложено подписать контракт с 32-летним итальянским нападающим Лоренцо Инсинье, но клуб отказался от него. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он не входит в наши планы», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне.

Напомним, Лоренцо Инсинье в данный момент выступает за канадский «Торонто». Он стал игроком команды МЛС, перебравшись туда из итальянского «Наполи» летом 2022 года. За это время Инсинье принял участие в 33 матчах за «Торонто» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость Инсинье составляет € 6 млн.