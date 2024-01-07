Мостовой: что мешало развиваться 20 лет назад? Когда петушок клюнул, начинаем про развитие

Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался на тему развития российского футбола в условиях неучастия отечественных команд в международных турнирах.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола.

Пришёл какой-то Клотет и начинает рассказывать, что будем развиваться, а через три месяца ушёл. Приходит следующий — то же самое. У нас все развиваются, а потом через два года с деньгами поехали. Что нам мешало пять лет назад сплотиться и развиваться?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.