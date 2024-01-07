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Дюков: РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

Дюков: РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация примет участие в конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдёт в феврале 2024 года.

«РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине. В декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию, однако было принято решение остаться в УЕФА.

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