Болельщики кипрского АЕЛа вывесили баннер с фразой Тони Монтаны из фильма «Лицо со шрамом»

Вчера, 6 января, состоялся матч первого дивизиона Кипра между двумя лимасольскими командами — АЕЛом и «Аполлоном». АЕЛ принимал оппонента на своём поле. Гости одержали победу со счётом 3:1. Болельщики АЕЛа вывесили баннер с изображением Тони Монтаны из фильма «Лицо со шрамом» и его культовой фразой: «Скажите «привет» моему маленькому другу».

Фото: ael-fc.com

В прошедшем матче в составе «Аполлона» забитыми мячами отметились Гиоргос Малеккидес, Педру Маркеш и Матьё Вальбуэна. В составе АЕЛа единственный мяч на счету Христофороса Франциса.

В данный момент АЕЛ находится на девятой позиции турнирной таблицы чемпионата Кипра по футболу, набрав 19 очков в 18 проведённых матчах. «Аполлон» располагается на седьмой строчке с 29 очками после аналогичного количества встреч.