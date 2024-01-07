Тренер «Ливерпуля» Клопп: в матче с «Арсеналом» мы пойдём ва-банк

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сегодняшнем матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом».

«Все наши игроки готовы к этому матчу, в этом нет сомнений. Мы представляем «Ливерпуль» и не можем подойти к этой встрече легкомысленно.

Через три дня после этого матча будет ещё одна игра, хотя мы только что завершили период, когда провели пять матчей за 13 дней, и никто не спрашивает нас: «Как вы себя чувствуете?» Мы просто должны пройти до конца и должны победить.

Теперь у нас две игры за три дня, и это звучит для нас как «Итак, в чём проблема?» Такова наша жизнь, это жизнь футболистов. Ритм — важная вещь. Так что в матче с «Арсеналом» мы пойдём ва-банк и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.