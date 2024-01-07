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Тренер «Ливерпуля» Клопп: в матче с «Арсеналом» мы пойдём ва-банк

Тренер «Ливерпуля» Клопп: в матче с «Арсеналом» мы пойдём ва-банк
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сегодняшнем матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором его команда встретится с лондонским «Арсеналом».

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все наши игроки готовы к этому матчу, в этом нет сомнений. Мы представляем «Ливерпуль» и не можем подойти к этой встрече легкомысленно.

Через три дня после этого матча будет ещё одна игра, хотя мы только что завершили период, когда провели пять матчей за 13 дней, и никто не спрашивает нас: «Как вы себя чувствуете?» Мы просто должны пройти до конца и должны победить.

Теперь у нас две игры за три дня, и это звучит для нас как «Итак, в чём проблема?» Такова наша жизнь, это жизнь футболистов. Ритм — важная вещь. Так что в матче с «Арсеналом» мы пойдём ва-банк и посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч «Арсенал» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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